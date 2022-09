Putin giver whistlebloweren Snowden russisk statsborgerskab

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har underskrevet et dekret, der giver den amerikanske whistleblower Edward Snowden russisk statsborgerskab.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

39-årige Snowden har siden 2020 haft permanent opholdstilladelse i Rusland.

Han søgte asyl i landet efter i 2013 at have lækket hemmelige dokumenter om USA's overvågning af internet og telefoner.

Artiklen fortsætter under annoncen

De amerikanske myndigheder betragter lækagen som offentliggørelse af fortrolige oplysninger og ønsker at retsforfølge Snowden.

Skulle Snowden en dag blive dømt for anklagerne, der er rejst mod ham, står han til at afsone 30 år i et amerikansk fængsel.

I 2013 flygtede han først til Hongkong, hvor han mødtes med den amerikanske journalist Glenn Greenwald og filmmageren Laura Poitras.

I flere måneder afslørede de løbende fortrolige oplysninger fra den amerikanske efterretningstjeneste.

Senere flygtede han videre til Rusland, hvor han efter en måneds ophold i en lufthavn i Moskva fik midlertidig opholdstilladelse.

Snowden udgav i 2019 bogen "Permanent Record" - på dansk "I offentlighedens tjeneste" - hvor han blandt andet fortæller om sit arbejde hos de amerikanske efterretningstjenester CIA og NSA.

Bogudgivelsen førte til et søgsmål fra USA. Ifølge USA's justitsministerium har Snowden underskrevet fortrolighedsaftaler hos både CIA og NSA.

NSA står for National Security Agency (Det Nationale Sikkerhedsagentur). Det er den største af de amerikanske efterretningstjenester.

NSA arbejder blandt andet med overvågningsprogrammer, kryptering, sikkerhed og beskyttelse af amerikanske kommunikationssystemer.

Snowden har blandt andet lækket oplysninger om NSA's globale overvågning.

Ifølge den tyske avis Der Spiegel har NSA overvåget flere centrale EU-kontorer og diplomater. Avisen har også berettet, at den tidligere tyske forbundskansler Angela Merkel var blevet aflyttet af USA.

CIA står for Central Intelligence Agency. Det er det amerikanske efterretningsvæsen for udenlandske efterretninger.

/ritzau/