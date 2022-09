En ændring af den russiske straffelovgivning betyder, at en deserteret soldat kan få en lang fængselsdom.

Putin godkender 10 års fængsel for deserterede soldater

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har godkendt en ændring i straffeloven.

Det indebærer, at det koster op til 10 års fængsel, hvis man deserterer efter at være indkaldt til militæret i krigstid.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Lovændringen er lørdag offentliggjort i den juridiske informationsportal.

Det hedder i loven, at hvis en soldat udebliver fra sin tjeneste, deserterer med sit våben eller deserterer som en del af en gruppe under mobilisering eller undtagelseslov, i krigstid eller i forbindelse med en væbnet konflikt, så bliver man straffet med minimum tre års fængsel og maksimum 10 års fængsel.

I loven hedder det, at i tider med mobilisering, undtagelseslov eller krig er det skærpede omstændigheder, når straffen skal udmåles.

Der er ikke oplysninger om, hvad straffen var tidligere.

Lovændringen kommer tre dage efter, at Putin i en tale onsdag meddelte, at der skal indkaldes russiske reservister.

De skal slås i Ukraine.

Ifølge Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, indkaldes omkring 300.000 russere til tjeneste.

Siden da har der været rapporter om, at der er pres på grænseovergangene til Ruslands nabolande. Unge mænd vil ud af Rusland.

Der er også pres på flytrafikken til Tyrkiet, Armenien og Serbien.

Det er ikke alle, der vil væk.

Det russiske militær siger, at mindst 10.000 personer har meldt sig frivilligt for at slås i Ukraine, skriver AFP

- Under den første dag af den delvise mobilisering ankom omkring 10.000 personer til rekrutteringskontorerne uden at afvente at blive indkaldt, siger Vladimir Tsimlijansk, en militærtalsmand, til nyhedsbureauet Interfax.

Forsvarsministeriet har ikke givet informationer om, hvor mange personer der indtil nu er indkaldt.

/ritzau/