Putin gør klar til at slå igen på mulige beslaglæggelser i USA

Ruslands præsident, Vladimir Putin, gør klar til at svare igen, hvis USA beslaglægger indefrosne russiske midler.

Putin har nemlig torsdag underskrevet et dekret, som gør Rusland i stand til at beslaglægge amerikanske besiddelser. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De russiske beslaglæggelser kan ske som kompensation, hvis russiske værdier beslaglægges i USA.

Striden handler om russiske aktiver for op mod 300 milliarder dollar, som blev indefrosset, kort efter at Rusland angreb Ukraine i 2022. Aktiverne er blandt andet fra den russiske centralbank.

Forhandlere fra G7-landene har i flere uger diskuteret, hvad man kan skal gøre med værdierne.

Ifølge torsdagens dekret kan Den Russiske Føderation eller centralbanken bede en russisk domstol om at fastslå, om deres besiddelser er blevet beslaglagt på uretmæssig vis - og søge kompensation.

Domstolen kan bede om, at den kompensation overføres i form af amerikanske aktiver eller besiddelser i Rusland. Det kan gøres fra en liste, som udarbejdes af en russisk regeringskommission.

Dekretet nævner værdipapirer, andele i russiske virksomheder, ejendomme og andre besiddelser som nogle af de amerikanske værdier, der potentielt kan beslaglægges.

Ruslands evne til at gøre gengæld, hvis vestlige ledere beslaglægger de indefrosne værdier, er blevet mindsket, da der også er skruet ned for udenlandske investeringer i Rusland.

Men Rusland kunne måske finde på at gå efter privatinvestorers værdier i stedet. Det har økonomer og embedsmænd sagt til nyhedsbureauet Reuters denne måned.

Det vurderes ifølge nyhedsbureauet AP ikke, at det er sandsynligt, at USA vil beslaglægge russiske værdier uden at have taget G7-landene og EU med på råd.

EU har allerede en plan om at bruge afkastet fra de indefrosne værdier. Men det vil blot skaffe knap tre milliarder dollar årligt med de nuværende renter.

