Putin håber at styrke sig ved valg med underkuet opposition

De russiske vælgere skal i løbet af weekenden i stemmeboksen ved lokal- og regionalvalg, der næppe ender med de store overraskelser.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den politiske top i Rusland ventes til gengæld at tolke den forventede opbakning til regeringen som tiltro til præsident Vladimir Putin.

Dmitrij Peskov, der er talsmand for det russiske præsidentkontor, siger, at det er "svært at overdrive vigtigheden" af valgene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved valgene, der de fleste steder finder sted fra fredag til søndag, skal der blandt andet stemmes om guvernører i 21 russiske regioner.

Der bliver også holdt valg i de fire ukrainske regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja. Rusland har under krigen erklæret regionerne som værende russiske og indsat prorussiske myndigheder.

Ukraine og Vesten har affejet Ruslands krav på regionerne.

I løbet af det seneste halvandet år med krig har Putins regering strammet et allerede tæt greb om politiske modstandere.

Flere prominente oppositionsfigurer er blevet fængslet eller er gået i eksil.

Forud for weekendens valg er flere oppositionskandidater - herunder parlamentsmedlemmer - desuden blevet forhindret i at stille op.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor er der ikke den store spænding om, hvordan russernes stemmer kommer til at fordele sig. Det skriver Reuters.

Ruslands regering er formentlig godt tilfreds med et valg med begrænset udsigt til overraskelser. Ved det seneste regionalvalg - i 2018 - løb regeringen nemlig ind i nogle uventede nederlag.

Putins parti, Forenet Rusland, mistede guvernørposten i fire regioner.

Denne gang er der ifølge Reuters kun ét sted, hvor der er bare tilnærmet konkurrence om guvernørposten. Det er i den lille sibiriske region Khakassia, hvor en kommunistisk kandidat i 2018 slog regeringens kandidat.

/ritzau/