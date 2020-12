Putin har beordret massevaccinationer mod covid-19

Den russiske leder siger, at der er produceret næsten to millioner doser af vaccinen Sputnik V.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, gav onsdag sundhedsmyndighederne i Moskva besked på at indlede omfattende vaccinationer i landet mod covid-19.

Det russiske skridt kom samme dag som Storbritannien har givet en særgodkendelse af coronavaccinen fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech. Vaccinen kan dermed tages i brug i næste uge.

Storbritannien er det første land i Vesten, der har godkendt en coronavaccine.

Rusland godkendte i august Sputnik V-vaccinen, men godkendelsen var baseret på forsøg med kun 76 personer.

De første leverancer af coronavaccinen Sputnik V nåede tidligere i denne uge frem til et hospital lidt syd for Moskva. Ledelsen på hospitalet sagde, at der var indledt vaccinationer af lokalbefolkningen allerede i sidste uge.

Rusland, der har presset på for at være på højde med vestlige medicinavirksomheder i en produktion af en vaccine mod covid-19, siger, at Sputnik-vaccinen er 95 procent effektiv.

WHO, USA og Tyskland ser med skepsis på den russiske vaccine mod covid-19, der allerede er sendt i rotation i Rusland, og som nu skal til at masseproduceres på indiske fabrikker.

Sputnik V, som er navngivet efter en satellit fra sovjetæraen, er i den tredje og sidste fase med kliniske test, der ifølge myndighederne i Moskva omfatter over 40.000 frivillige.

- Jeg vil gerne bede Jer om at organisere arbejdet, så vi sidst i næste uge har startet vaccinationer i stor stil, siger Putin, som onsdag talte til repræsentanter for de russiske sundhedsmyndigheder ved en videokonference.

Ifølge den russiske præsident vil lærere og personale i sundhedssektoren blive vaccineret først.

- Over to millioner doser er blevet produceret eller vil være produceret inden for få dage, siger Putin.

/ritzau/AFP