Putin har efter sigende været på arbejdsbesøg i Mariupol

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har angiveligt været på et såkaldt arbejdsbesøg i den ukrainske by Mariupol.

Det oplyser Kremls pressetjeneste søndag ifølge det russiske, statsstyrede nyhedsbureau Tass.

Kreml oplyser, at den russiske præsident rejste til Mariupol i helikopter.

Her skulle han efter sigende have kørt rundt i byens gader i et køretøj og gjort flere stop på vejen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Kreml inspicerede den russiske præsident en række steder i byen og talte med lokale beboere.

Oplysningen om den russiske præsident besøg i Mariupol er ikke bekræftet andre steder.

Fra Tass oplyses det heller ikke, hvornår besøget skulle have fundet sted.

Mariupol ligger i det sydøstlige Ukraine. Byen blev sønderbombet af russerne i begyndelsen af invasionen.

I slutningen af maj kom byen under russisk kontrol, og i slutningen af september blev den sammen med resten af Donetsk-regionen og tre andre ukrainske regioner formelt annekteret af Rusland.

Ifølge Ukraines regering er mindst 20.000 personer blevet dræbt i Mariupol.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag var Vladimir Putin på besøg på Krim for at markere niårsdagen for Ruslands annektering af halvøen fra Ukraine.

Besøget var ikke på forhånd offentliggjort. Den russiske leder besøgte ifølge russisk stats-tv en kunstskole i byen Sevastopol. Putin var ledsaget af den lokale guvernør, Mikhail Razvozjajev.

Annekteringen af Krim er ikke internationalt anerkendt, og langt de fleste af verdens lande mener fortsat, at området tilhører Ukraine.

Dagen inden Putins besøg på Krim udstedte Den Internationale Straffedomstol (ICC) en arrestordre på den russiske præsident.

Domstolen beskylder Putin for at være ansvarlig for krigsforbrydelser begået i Ukraine.

/ritzau/