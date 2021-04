Putin har fået stik nummer to med coronavaccine

Det er ikke oplyst, hvilken vaccine præsident Vladimir Putin er vaccineret med.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har onsdag fået det andet stik med en coronavaccine.

Det oplyser han på et tv-transmitteret møde.

- Jeg vil informere jer om, at jeg, lige før jeg gik ind i dette rum, fik min anden vaccination, siger Vladimir Putin.

- Jeg går ud fra, at I - af hensyn til jer selv og jeres nærmeste - vil følge mit eksempel og gøre det samme, siger han.

Den 68-årige præsident fik 23. marts sit første skud med en vaccine. Dengang ville han ikke oplyse, hvilken af tre russiske coronavacciner han havde fået.

Rusland har udviklet vaccinerne Sputnik V, EpiVacCorona eller CoviVac.

Det er særligt Sputnik V-vaccinen - opkaldt efter den første sovjetiske satellit i rummet - der har tiltrukket sig opmærksomhed uden for Rusland.

Sputnik V-vaccinen var den første til at blive godkendt i verden.

Det skete i august sidste år, men eksperter påpegede dengang, at det var på et meget spinkelt grundlag - blandt andet fordi vaccinen ikke var testet i et fase 3-forsøg, som er den normale procedure, når man skal udvikle ny medicin.

Siden har russerne gennemført et stort fase 3-studie med næsten 20.000 forsøgspersoner, hvor vaccinen har vist en effektivitet på knap 92 procent. Studiet er offentliggjort i det ansete lægetidsskrift The Lancet.

Selv om Rusland var hurtig til at udvikle en vaccine, er landet ikke nået ret langt med vaccinationerne.

6,3 millioner af Ruslands 144 millioner indbyggere har fået minimum et stik med en vaccine. Det svarer til 4,4 procent af befolkningen. I Danmark er det 16,7 procent.

Vladimir Putin håber, at landet til sommer vil have vaccineret 70 procent af befolkningen.

Han er dog udfordret af, at der er udbredt vaccineskepsis i Rusland, hvor nylige undersøgelser har vist, at under en tredjedel er klar til at blive vaccineret.

