Putin har stemt og er på vej mod ny præsidentperiode

Søndag morgen dansk tid har Ruslands siddende præsident, Vladimir Putin, sat sit kryds ved præsidentvalget

Det ligner en formssag for Ruslands præsident, Vladimir Putin, at blive genvalgt som præsident i Rusland.

Søndag morgen dansk tid satte Vladimir Putin sit kryds i Moskva ved det russiske præsidentvalg.

Forklaringerne på Putins popularitet er mange, mener Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland.

"Helt grundlæggende er han populær på grund af sin politik, stil og personlighed," siger han.

Han peger på, at Rusland under de snart to årtier med Putin er blevet "meget mere sammenhængende, velstående og velfungerende".

Godt nok er økonomien gået en hel del ned i gear de seneste år, og fattigdom er blevet mere udbredt. Men de negative historier rammer ikke sendefladen på russisk tv.

"Medierne præsenterer alle fordele ved Putin og alle ulemper ved de andre kandidater. Så vælgerne får ikke det ærlige billede," siger Flemming Splidsboel.

Lørdag klokken 21 dansk tid åbnede valgstederne i den østlige del af Rusland. De sidste valgsteder lukker i Kaliningrad-regionen søndag aften klokken 19.00 dansk tid, hvorefter optællingen begynder.

Meningsmålinger viser, at Putin har opbakning fra 70 procent af vælgerne. Det er omkring ti gange så meget som hans nærmeste udfordrer.