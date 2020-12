Putin har tirsdag lykønsket Joe Biden med valgsejr

Putin udtrykker håb om, at USA og Rusland sammen vil kunne fremme den globale sikkerhed.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, lykønskede tirsdag Joe Biden med sejren ved det amerikanske præsidentvalg i november.

Putin udtrykker håb om, at "vores lande vil kunne sætte sig ud over uenigheder og sammen fremme den globale sikkerhed".

Den russiske leder ønsker den kommende amerikanske præsident "al mulig succes".

- For min del er jeg parat til samarbejde og kontakt med dig, hedder det ifølge en udsendt erklæring fra Kreml.

I telegrammet fra Putin til Biden hedder det også, at "russisk-amerikansk samarbejde baseret på principper om lighed og gensidig respekt vil være i begge landes interesse - og i hele verdens".

Lykønskningen fra Moska kommer, efter at valgmandskollegiet i USA har fastslået, at Biden er valgets vinder. Over 270 af de fornødne valgmænd pegede sent mandag (dansk tid) på demokraten som valgets vinder.

Dermed led præsident Donald Trump endnu et nederlag, efter at han i længere tid har påstået, at der er blevet fusket med valgresultatet, men uden at det har rykket ved resultatet.

/ritzau/AFP