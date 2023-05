Putin i stor tale: Det russiske moderland er under angreb

Ruslands præsident, Vladimir Putin, langede endnu engang hårdt ud efter Vesten, da han tirsdag holdt tale ved en militærparade i Moskva.

Det fremgår af den tv-transmitterede tale fra den russiske hovedstad.

Putin sagde blandt andet, at det russiske moderland er under angreb, og at Vesten spreder had og russofobi. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Militærparaden afholdes i anledning af den russiske Sejrsdag den 9. maj. Her markeres Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Den russiske præsident har flere gange tidligere udpeget Vesten som den primære årsag til, at der er udbrudt krig i Ukraine.

Tirsdagens militærparade foregik på Den Røde Plads i Moskva.

Blandt gæsterne var Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko. Han har været en af Putins få trofaste allierede under krigen.

/ritzau/