Putin i takketale: Vælgerne anerkender Ruslands resultater

I et vinterkoldt Moskva fører Putin an i hyldest til Rusland og siger, at succes ligger og venter på Rusland.

Præsident Vladimir Putin siger i takketale for sit genvalg, at vælgerne søndag har anerkendt de resulter, der er opnået i Rusland de seneste år.

En begejstret folkemængde, som sent søndag er mødt op i centrum i det vinterkolde Moskva, istemmer råbet fra Putin: "Rusland, Rusland, Rusland".

På en scene fortæller præsidenten efter at være valgt for en fjerde periode, at succes ligger og venter på Rusland.

Han siger, at russerne, når de står sammen, vil kunne udføre vigtig arbejde i Ruslands navn.

/ritzau/Reuters