Putin indfører undtagelsestilstand i ukrainske regioner

Der indføres undtagelsestilstand i de områder i Ukraine, som Rusland mener at have annekteret.

Der indføres undtagelsestilstand i de fire ukrainske regioner, som Rusland delvist har besat og annekteret. Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, onsdag.

Formelt har Vladimir Putin underskrevet et dekret, der indfører undtagelsestilstanden.

Rusland invaderede 24. februar Ukraine. Efter et fejlslagent forsøg på at indtage hovedstaden Kyiv har de russiske styrker siden koncentreret sig om det østlige og sydlige Ukraine.

En modoffensiv bragte dele af områderne i de fire regioner tilbage på ukrainske hænder.

Samtidig med at ukrainerne rykkede frem, afholdt de prorussiske myndigheder i de fire regioner en folkeafstemning med det formål at slutte sig til Rusland.

Afstemningerne, der er blevet fordømt og ikke anerkendes i store dele af verden, førte til, at Rusland annekterede de fire regioner. Det til trods for, at store dele af regionerne ikke var under russisk kontrol.

En af de fire regioner er Kherson-regionen.

Her har russiske myndigheder onsdag sat gang i en evakuering af op til 60.000 indbyggere i hovedbyen Kherson. Samtidig er den russiske administration af regionen rykket ud af byen.

Byen Kherson havde før den russiske invasion omkring 280.000 indbyggere.

De russiske styrker i området forventer, at Ukraine vil forsøge at erobre byen, efter at ukrainske styrker stille og roligt har presset de russiske styrker i området tilbage mod byen.

- Den ukrainske side er ved samle styrker til en offensiv i stor skala, siger den fungerende guvernør for den russiske administration i Kherson.

- Når der er militære operationer, er det ikke et sted for civile.

Ud over Kherson er der tale om regionerne Donetsk, Luhansk og Zaporizjzja.

Beslutningen om at erklære undtagelsestilstand i de fire regioner kommer efter et møde i Ruslands Sikkerhedsråd.

/ritzau/Reuters