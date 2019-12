Putin indvier rekordlang jernbanebro til Krim

Præsident Putin kørte selv lokomotivet ved indvielsen af 19 kilometer jernbanebro mellem fastlandet og Krim.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, åbnede mandag en jernbanebro fra det russiske fastland til den annekterede Krim-halvø. Broen over Kertsjstrædet har været planlagt siden 1903, men den blev ikke påbegyndt før Rusland annekterede halvøen i 2014 fra Ukraine.

Putin betegnede i en tale jernbanebroen som "uhyre vigtig", og han siger, at den vil påvirke hele landets økonomi.

- Med jeres arbejde, talent, beslutsomhed og fokus har I vist, at Rusland er i stand til at opføre infrastrukturprojekter på verdensplan. Dette er alt andet lige den længste bro ikke blot i Rusland, men også i Europa.

Putin kørte selv det første lokomotiv over den 19 kilometer lange bro lørdag.

Broen blev åbnet for biltrafik sidste år.

Omkring 14 millioner passagerer og 13 millioner ton last ventes at krydse broen i det nye år.

Siden annekteringen af Krim har både EU, USA og en række andre vestlige lande indført økonomiske sanktioner mod Rusland.

Rusland har svaret igen med egne sanktioner.

Ukraine har været imod bygningen af broen til Krim, som ukrainerne kræver at få igen.

Det statslige russiske tv har sammenlignet broen med et gigantisk togprojekt under den kommunistiske leder Leonid Bresnjev i sovjetæraen, hvor Sibirien blev knyttet sammen med de fjernøstlige områder.

Myndighederne i Rusland har utrætteligt promoveret Krim, som var et foretrukket feriemål i sovjettiden, som et attraktivt, solrigt rejsemål for den russiske befolkning.

