Putin: Islamisk Stat er besejret i Syrien

Islamisk Stat har stadig kræfter til at foretage angreb uden for Syrien, siger Putin forud for topmøde.

Islamisk Stat i Syrien er nedkæmpet. Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax.

Putin advarer samtidig om, at den militante bevægelse stadig har kræfter til at foretage angreb andre steder i verden.

- Det er åbenlyst, at trods terrorgruppens militære situation har den fortsat et betydeligt destruktivt potentiale og evne til at skifte taktik hurtigt og angribe lande og regioner rundt om i verden, siger Putin til Interfax.

Den russiske præsidents udtalelse kom forud for et topmøde i den tyrkiske hovedstad, Ankara, onsdag. Her mødes Putin med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og deres iranske kollega, Hassan Rouhani.

De tre ledere skal drøfte udviklingen i Syrien.

Det er på forhånd ventet, at de blandt andet vil bekræfte, at lokale våbenhviler opretholdes, skriver nyhedsbureauet AP.

Rusland og Iran har ydet afgørende militær støtte til den syriske præsident, Bashar al-Assad, mens Tyrkiet støtter nogle af de oprørsgrupper, der kæmper imod Assad-styret.

USA's præsident, Donald Trump, har varslet, at de amerikanske soldater vil blive trukket ud af Syrien "meget snart".

Samtidig er især Tyrkiet i stigende grad ved at involvere sig i nabolandet mod syd.

Tyrkisk militær har, sammen med allierede syriske oprørsgrupper, kæmpet mod kurdiske oprørere i Afrin i det nordlige Syrien. Tyrkerne truer nu med at indlede en ny offensiv i den kurdisk kontrollerede by Manbij.

/ritzau/Reuters