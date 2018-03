Putin: Jeg er ligeglad med russisk indblanding i USA-valg

Vladimir Putin siger, at eventuel russisk indblanding i USA's præsidentvalg ikke har noget med ham at gøre.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, lader sig ikke ryste af, at der bliver gravet i en eventuel russisk indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

Putin mener således ikke, at sagen har noget som helst med ham eller de russiske myndigheder at gøre. Det siger han i et interview med NBC.

- Hvorfor er det, I mener, at russiske myndigheder - inklusive mig - gav tilladelse til at gøre det her?, lyder det fra Vladimir Putin.

Den amerikanske særlige anklager Robert Mueller har i øjeblikket gang i en stor efterforskning af mulig russisk indblanding i valget i 2016.

I sidste måned anklagede han blandt andet 13 russere og tre firmaer for at have forsøgt at påvirke valget i Donald Trumps favør. Russerne skal have stjålet amerikanske identiteter og have udgivet sig som politiske aktivister.

- Hvad så, hvis de er russere?

- Der er 146 millioner russere. Hvad så? Jeg er ligeglad. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. De repræsenterer ikke den russiske stat, siger Putin.

/ritzau/AFP