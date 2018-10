Putin kalder forgiftet Skripal for spion for et andet land

Forgiftet tidligere russisk spion en forræder mod sit hjemland, mener Putin.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, beskylder onsdag den tidligere russiske spion Sergej Skripal, der blev forgiftet med nervegift i marts i Storbritannien, for at arbejde for et andet lands efterretningstjeneste.

Sergej Skripal blev i marts fundet på en bænk sammen med sin datter Julia. Begge var forgiftet med nervegift-agenten Novichok men overlevede.

Giften antages at have været gemt i en parfumeflaske, som gerningsmændene bagefter smed fra sig.

Flasken blev senere fundet i Salisbury af et par. Kvinden fik nervegiften på sig og døde kort efter.

Rusland har gentagne gange benægtet at stå bag.

Ifølge Putin er Skripal "bare en spion, en forræder mod sit hjemland".

- Der er medier, som forsøger at fremføre idéen, at Skripal også var en menneskeretsaktivist. Han er simpelthen bare en spion og forræder mod hans hjemland. Han er et udskud og ikke andet, siger Putin ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Storbritannien har identificeret tre navngivne ansatte i det russiske efterretningsvæsen som gerningsmænd bag angrebet.

/ritzau/AFP