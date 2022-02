Putin kalder Macrons idéer om europæisk sikkerhed realistiske

Den russiske præsident Vladimir Putin beskriver sit møde med Frankrigs præsident Emmanuel Macron mandag som brugbart og betydeligt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han siger, at nogle af Macrons idéer vedrørende sikkerheden i Europa er realistiske.

- En del af hans idéer og forslag er det sikkert stadig for tidligt at tale om. Men jeg tror, det er muligt at gøre dem til grundlag for videre skridt, siger Putin ved et fælles pressemøde efter de to præsidenters møde.

Emmanuel Macron siger, at han i løbet af mødet med Putin fandt punkter, hvor de to kunne nærme sig hinanden i forhold til krisen i Ukraine, men at der dog stadig var forskelligheder.

Drøftelsen mellem de to ledere varede ifølge AFP mere end fem timer.

Putin siger, at de to præsidenter har aftalt, at de skal tale sammen telefonisk, efter at Macron har været i Ukraine.

Tirsdag skal den franske præsident til Ukraine for at tale med landets præsident Volodimir Zelenskij.

Macron har tidligere sagt, at det er hans prioritet af få nedtrappet spændingerne om Ukraine.

USA har for nylig meddelt, at landet sender yderligere 3000 soldater til Nato-landene Polen og Rumænien.

Det sker som et svar på den massive militære opbygning, som Rusland har været i gang med langs grænsen til Ukraine. Ifølge amerikanske efterretninger kan det dreje sig om over 100.000 russiske soldater.

Der er frygt for, at Rusland vil invadere Ukraine. Rusland har dog afvist dette.

/ritzau/Reuters