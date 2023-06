Putin kalder Ukraine-krig en topprioritet i fire dage gammel tale

Efter uroligheder i Rusland med et oprør fra den militære Wagner-gruppe dukkede præsident Vladimir Putin frem på statsligt tv søndag.

I en udtalelse forsikrede han, at Ukraine er "en topprioritet" for Rusland, og at landet holder fast i "alle sine planer" for krigen.

Talen var båndet, og den er optaget før den militære Wagner-gruppe i weekenden igangsatte en fremrykning mod den russiske hovedstad, Moskva.

Det skriver det britiske medie The Guardian og det statsfinansierede russiske nyhedsbureau Tass.

Ifølge Tass er optagelsen fra onsdag den 21. juni. Det vil sige dage før, at oprøret gik i gang.

Wagner-gruppens fremrykning satte gang i en voldsom intern uro i Rusland lørdag, da en konflikt mellem Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, og det russiske forsvarsministerium eskalerede.

Borgere i flere regioner blev opfordret til at blive inden døre, og veje blev spærret.

Wagner-gruppen, der er en privat militær gruppe bestående af lejesoldater, bevægede sig i løbet lørdag tættere og tættere på Moskva.

De overtog fra morgenstunden flere militære anlæg - blandt andet i regionen Voronezj. Og de nåede frem til omkring 200 kilometer fra Moskva, før en aftale med den russiske regering fik dem til at stoppe og vende om.

I en tale til nationen lørdag morgen dansk tid sagde Vladimir Putin om urolighederne, at "det, vi ser, er en kniv i ryggen", og at "vi står over for forræderi".

/ritzau/Reuters