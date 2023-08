Putin: Prigozjin havde en kompliceret skæbne

Præsident Vladimir Putin kondolerer Jevgenij Prigozjins familie og siger, at han var en talentfuld forretningsmand.

- Jeg har kendt Prigozjin siden begyndelsen af 1990'erne, siger Putin og tilføjer, at man må afvente resultatet af efterforskernes indsats.

- Prigozjin havde en kompliceret skæbne. Han begik alvorlige fejl, men han opnåede også de nødvendige resultater for sig selv - og også, når jeg spurgte ham, for den fælles sag.

Putin siger i en tv-transmitteret erklæring, at undersøgelserne vil tage tid.

Putin forholdt sig tavs i næsten et døgn efter flystyrtet onsdag aften. Han kondolerer i en erklæring torsdag aften alle pårørende til ofrene for flystyrtet.

Putin siger, at Prigozjin, som var manden bag den private paramilitære Wagnergruppe, som blandt andet sendte netværk af soldater til Ukraine, Syrien og Afrika, netop var vendt tilbage til Rusland.

- Så vidt jeg ved, så vendte Prigozijn tilbage fra Afrika så sent som i går. Han mødtes med nogle embedsmænd her, hedder det i udtalelserne fra den russiske præsident, som henviste til et møde med lederen af udbryderrepublikken Donetsk, Denis Pusjilin.

Området har erklæret sig selvstændigt under Folkerepublikken Donetsk.

De russiske luftfartsmyndigheder har sagt, at Prigozjin, hans højre hånd Dmitrij Utkin og otte andre var om bord på et privat fly, som styrtede ned. Der var ingen overlevende.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde torsdag, at hans land ikke havde noget at gøre med Jevgenij Prigozjins formodede død.

- Vi havde intet med det at gøre. Alle kan indse, hvem som har med det at gøre, siger Zelenskyj til journalister.

