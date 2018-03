Putin: Kriminel uagtsomhed stod bag dødelig brand i Sibirien

Ruslands præsident er tirsdag på besøg i Kemerovo, hvor 64 mennesker søndag mistede livet i storbrand.

Det var "kriminel uagtsomhed og skødesløshed", der var skyld i branden, der søndag brød ud i et indkøbscenter i den sibiriske by Kemerovo og kostede flere end 60 mennesker livet.

Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, der tirsdag er på besøg i byen.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

- Hvad skete der her? Dette er ikke en krigssituation. Det er ikke en uventet metaneksplosion, siger præsidenten og tilføjer:

- Folk kom for at slappe af. Børn. Vi taler om demografi og mister så mange mennesker på grund af hvad? På grund af kriminel uagtsomhed og skødesløshed.

Præsidenten indledte mødet i Kemerovo med et minuts stilhed for ofrene for ulykken. Han sendte ved samme lejlighed sine kondolencer til de pårørende.

I alt 64 mennesker - heriblandt flere børn - omkom i branden.

Dermed kostede branden flere liv end nogen anden brand i Rusland siden Sovjetunionens opløsning, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Branden i indkøbscentret brød efter alt at dømme ud i en biografsal på fjerde sal og bredte sig over et område på omkring 1600 kvadratmeter.

/ritzau/