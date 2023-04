Putin-kritiker får 25 års fængsel i sag om landsforræderi

En russisk domstol har mandag idømt oppositionspolitikeren og Putin-kritikeren Vladimir Kara-Murza 25 års fængsel i en sag om landsforræderi.

Dommen er den hårdeste af sin slags, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Statslige anklagere havde på forhånd meddelt, at de ville kræve netop 25 års fængsel til Kara-Murza for blandt andet at bringe den russiske hær i miskredit.

Han stod anklaget for landsforræderi og for at sprede "falsk" information om Ruslands hær og have forbindelse til det, der med russiske myndigheders ord kaldes en "uønsket organisation".

Han blev fængslet i april sidste år for at fordømme Ruslands invasion af Ukraine.

41-årige Kara-Murza, som både har russisk og britisk pas, har i mange år åbent kritiseret Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Han har blandt andet forsøgt at få vestlige regeringer til at indføre hårdere sanktioner mod Rusland.

I et interview med CNN, som blev offentliggjort timer før anholdelsen, påstod Kara-Murza, at Rusland er et "regime bestående af mordere".

I taler i både USA og flere steder i Europa har han beskyldt den russiske regering for at bombe civile mål i Ukraine. Det er en anklage, som Rusland afviser.

Under sine afsluttende bemærkninger i retten sidste uge sammenlignede Kara-Murza sin egen sag, som blev ført for lukkede døre, med Josef Stalins skueprocesser i 1930’erne.

- Det er meningen, at kriminelle skal angre det, de har gjort. Jeg er derimod i fængsel for mine politiske holdninger, sagde han.

Kort efter at Rusland sendte titusindvis af soldater til Ukraine sidste år, indførte landet omfattende censurlove, som har været brugt til at slå ned på kritikere.

At bringe den russiske hær i "miskredit" kan give op til fem års fængsel. Imens kan det give op til 15 års fængsel bevidst at sprede falsk information.

Den britiske regering har indkaldt den russiske ambassadør til samtale. Her vil regeringen gøre det klart, at den fordømmer dommen mod Kara-Murza. Storbritannien beskriver dommen som politisk motiveret.

/ritzau/Reuters