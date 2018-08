Putin-kritiker får 30 dages fængsel for protest

Oppositionsleder bliver fængslet kort før en planlagt protest mod en kontroversiel pensionsreform.

En russisk domstol har idømt oppositionsleder Aleksej Navalnyj 30 dages fængsel for at have arrangeret en massedemonstration i januar uden tilladelse fra de russiske myndigheder.

Den 42-årige kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin, betegner sagen som politisk.

- I de seneste fire år har myndighederne i Moskva ikke en eneste gang godkendt vores anmodning om at demonstrere der, hvor vi har bedt om det, sagde Navalnyj, inden mandagens dom blev afsagt.

Oppositionslederen blev anholdt foran sit hjem i den russiske hovedstad, Moskva, lørdag aften.

Dommen mod ham falder kort tid inden de demonstrationer, som oppositionen har indkaldt til 9. september.

Protesterne skal efter planen finde sted forud for en folkeafstemning om en kontroversiel pensionsreform, hvor Rusland vil hæve pensionsalderen.

Samme dag vil flere regioner i Rusland inklusive Moskva holde regionalvalg.

- Lad dem ikke tro, at min anholdelse ændrer noget, skriver Navalnyj på Twitter efter mandagens dom.

Han opfordrer sine tilhængere til at gå på gaden i stort antal og vise deres modstand mod Putin og planerne på pensionsområdet.

Navalnyj var forhindret i at stille op til præsidentvalget tidligere i år. Han er også tidligere blevet anholdt for at arrangere demonstrationer mod regeringen.

Hans seneste fængselsdom var i maj. Her fik han 30 dages fængsel for sin rolle i demonstrationer mod Putin i mere end 90 byer under sloganet "Putin er ikke vores zar".

/ritzau/AFP