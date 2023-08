Putin-kritiker Navalnyj forventer stalinistisk dom på 18 år fredag

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj forventer at få en "stalinistisk" dom, der forlænger hans fængsling med omkring 18 år.

Det skriver 47-årige Navalnyj i et opslag på sociale medier. Her kommunikerer han via sine støtter og advokater.

- Det kommer til at blive en lang straf. Som kan kaldes "stalinistisk", skriver han.

Betegnelsen henviser til "stalinisme", som var styreformen i det daværende Sovjetunionen under Josef Stalin.

Stalin forvandlede Sovjetunionen til en totalitær stat.

Han stod for udrensninger af millioner af borgere, som blev henrettet, eller som døde langsomt i gulaq-systemet, som var et netværk af fængselslejre.

En domstol i Moskva i Rusland ventes fredag at afsige dom i en sag, hvor Navalnyj er anklaget for ekstremisme.

Anklagerne mener, at der skal lægges 20 år til de i forvejen omkring 11 år, han er ved at afsone.

Navalnyj mener, at netop dommens længde skal bruges til at skræmme russerne.

Men han opfordrer til ikke at lade sig chokere.

- Når dommen læses op, så tænk på én virkelig vigtig ting: Hvad kan jeg personligt gøre for at gøre modstand? For at forindre tyvene og skurkene i Kreml i at ødelægge mit land og min fremtid?, lyder det.

Kreml, som nægter at nævne oppositionslederens navn, afviser at forfølge ham og endda at følge sagen.

Aleksej Navalnyj er stærkt kritisk over for den russiske præsident, Vladimir Putin, og det russiske styre. Han betragtes som Putins mest seriøse udfordrer.

/ritzau/Reuters