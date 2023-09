Putin lover gratis korn til afrikanske lande inden længe

Fremtiden for en vigtig kornaftale mellem Rusland og Ukraine er fortsat uvis. Men Rusland kan være tæt på en aftale, der vil sikre gratis korn til seks afrikanske lande.

Det siger præsident Vladimir Putin mandag, da han i Rusland tager imod den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

- Vi er tæt på at afslutte aftaler med seks afrikanske lande, hvor vi har til hensigt at levere fødevarer gratis, siger Putin på et pressemøde i den russiske by Sotji efter et møde mellem de to.

Han uddyber, at "leveringerne begynder i løbet af de næste par uger".

Han har tidligere lovet at sende op mod 50.000 ton korn til hvert af de afrikanske lande. Mængden er dog ikke nok til at gøre den store forskel for landene, har nyhedsbureauet Reuters tidligere skrevet.

Putin har flere gange tidligere sagt, at han er åben for at diskutere den kornaftale, der indtil juli i år havde sørget for eksport af korn via Sortehavet.

Kornaftalen mellem Rusland og Ukraine blev indgået sidste sommer og beskrives som afgørende for fødevareforsyningen til millioner af mennesker i Afrika og Mellemøsten.

Den sikrede korneksport fra de to lande til globale markeder - herunder Afrika, som er stærkt afhængig af korn fra de to store eksportører.

Den 17. juli i år udløb aftalen. Den blev forhandlet på plads med FN og Tyrkiet som mæglere.

Siden aftalen udløb, har Rusland blokeret korneksporten fra Ukraine. Rusland har også gennemført en række angreb mod ukrainsk infrastruktur i Sortehavet.

Ifølge Rusland imødekommer aftalen ikke russiske interesser, og landet kræver flere ændringer, hvis den skal genoplives.

Erdogan har formået at holde sig på relativt god fod med både Vesten og Rusland i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine.

Han er positiv i forhold til at få en aftale på plads "inden for kort tid".

