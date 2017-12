Putin meddeler officielt sit kandidatur ved præsidentvalg

Ruslands præsident besøgte personligt valgkommission for at indlevere dokumenter før valget 18. marts.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, besøgte onsdag den centrale valgkommission for at indlevere dokumenter, der sikrer, at han er genopstillet ved præsidentvalget i marts.

Optagelser fra blandt andet Reuters' tv viser den russiske leder ankomme til valgkommissionen.

Putin har en komfortabel føring i meningsmålingerne. Hvis han bliver genvalgt, kan han blive siddende på posten frem til 2024.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj får ikke lov at opstille til præsidentvalget, hvis den første runde afvikles 18. marts. Det afgjorde Ruslands valgkommission mandag.

Den 41-årige advokat er dømt for politisk motiveret bedrageri, men betegner selv dommen som politisk. Det er på grund af denne dom, at han ikke må opstille.

Navalnyj siger, at han vil anke afgørelsen. Han har opfordret russerne til at boykotte valget.

Flere end 15.000 russere har erklæret deres støtte til Navalnyjs kandidatur, siger hans kampagnestab ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Et valg uden os er ikke et valg, sagde Navalnyj i Moskva, før han formelt indgav sin nominering til landets valgkommission, der skal beslutte, om han må stille op.

Navalnyj er blevet kendt for at kritisere og bekæmpe korruption, og han har i vid udstrækning ført kampagne mod Ruslands politiske ledere med kritiske videoer og indlæg på internettet.

- Navalnyjs internetkampagne understreger, at magthaverne i Kreml ikke er i stand til at hindre, at frie ytringer via internettet når til millioner af russere, siger den uafhængige journalist Andrej Soldatov til det norske nyhedsbureau NTB.

- De politiske ledere er paranoide, og de forstår ikke, hvorfor de ikke kan kontrollere internettet, som hele tiden udvikles med ny teknologi. Lige nu handler alt om YouTube, og hvordan det kan kontrolleres. Det gør dem desperate og nervøse, tilføjer han.

Soldatov har sammen med Irina Borogan skrevet en bog om de russiske lederes kamp mod internettet.

/ritzau/Reuters