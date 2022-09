Putin møder Xi og beskylder USA for at skabe vanartet verden

Ruslands præsident, Vladimir Putin, fordømmer på et topmøde forsøg på at skabe en unipolær verden, og han hylder Kina for dets "afbalancerede" syn på Ukraine.

Det unipolære er en anklage rettet mod USA. Altså at der kun er en supermagt i verden.

Putin har torsdag holdt sit første møde med Kinas præsident, Xi Jinping, siden Rusland invaderede Ukraine i februar. Det er sket på et euroasiatisk topmøde i Usbekistan.

De to mænd sidder over for hinanden ved et bord formet som en hestesko. De er flankeret af deres embedsfolk ved det separate møde, mens topmødet i Shanghai Samarbejdsorganisation (SCO) er i gang.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Forsøg på at skabe en unipolær verden har beklageligvis taget en absolut vanartet form og er fuldstændig uacceptabelt, siger Putin.

Han viderefører dermed den fortælling, som de menige russere får dagligt gennem de statsdrevne medier: At det er USA og EU's skyld, at der er krig i Ukraine. Og at Rusland har besvaret det med en "særlig militæroperation".

Man må stadig ikke kalde det en krig i Rusland. Det straffes hårdt, hvis nogen gør det.

Kinas leder, Xi Jinping, siger til den russiske præsident, Vladimir Putin, at Kina er villig til arbejde sammen med Rusland som to "stormagter". Men han nævner ikke Ukraine i den sammenhæng.

/ritzau/AFP