Putin mødes med tidligere sovjetlande på sin 70-års fødselsdag

Fredag fylder den russiske præsident, Vladimir Putin, 70 år. Midt i en krig, han selv har indledt.

Dagen skal blandt andet bruges sammen med ledere fra Fællesskabet af Uafhængige Stater, SNG. Det skriver det statsejede russiske nyhedsbureau Tass.

Foruden Rusland tæller SNG Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Tadsjikistan, Usbekistan, Hviderusland.

Mødet finder sted i St. Petersborg, hvor Vladimir Putin blev født i 1952 som søn af en fabriksarbejder.

Det forventes, at lederne fra de andre SNG-lande vil ønske Putin tillykke med den runde dag.

Men selv om der er lagt op til et uformelt møde, bliver der ikke tale om "feriestemning", lyder det fra Kreml-talsmanden Dmitry Peskov ifølge Tass.

SNG blev dannet efter Sovjetunionens opløsning i et forsøg på at sikre en fredelig afvikling af Sovjetunionen.

Putins dag bliver travl, skriver Tass. Præsidenten har en række internationale telefonsamtaler foran sig.

En af dem er med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Ifølge Tass er det sjældent, at den russiske præsident holder fri på sin fødselsdag. Eksempelvis fejrede han sin 50-års fødselsdag på et topmøde for SNG-landene.

Vladimir Putin kan fejre sin fødselsdag, dagen efter at EU har vedtaget den ottende sanktionspakke mod Rusland på grund af krigen i Ukraine.

Pakken indeholder blandt andet en udvidelse af sanktionerne på russisk stål og gas.

- Den nye sanktionspakke mod Rusland er bevis på vores beslutsomhed for at stoppe Putins krigsmaskine og besvare hans seneste eskalering med falske "folkeafstemninger" og ulovlige annekteringer af ukrainsk territorium, siger EU's udenrigschef Josep Borrell.

I en tale ved et demokratisk kampagnearrangement torsdag amerikansk tid nævnte USA's præsident, Joe Biden, Putin. Men det var ikke fødselsdagslykønskninger, den amerikanske præsident brugte sin tid på.

Biden sagde, at Putin "ikke laver sjov, når han taler om brugen af atomvåben eller biologiske eller kemiske våben".

Faktisk mener Biden, at risikoen for et "atom-ragnarok" er på det højeste niveau siden den cubanske missilkrise i 1962.

/ritzau/