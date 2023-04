Rusland beslaglægger midler i tysk og finsk energiselskab

Præsident Vladimir Putin har gjort det muligt for Rusland at beslaglægge udenlandske aktiver i Rusland som gengæld for, at russiske midler er blevet beslaglagt i andre lande.

Det fremgår af et dekret underskrevet af den russiske præsident tirsdag og offentliggjort på Kremls hjemmeside.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass gør dekretet det muligt for Rusland midlertidigt at overtage kontrollen med andre landes midler i Rusland, hvis det samme er sket for russiske midler i udlandet.

Af dekretet fremgår det, at Rusland allerede midlertidigt har taget kontrollen over aktiverne i det tyske energiselskab Uniper SE's russiske afdeling samt det finske energiselskab Fortum Oyjs afdeling i Rusland.

Dekretet fastslår, at Rusland er nødt til straks at træffe foranstaltninger for at reagere på handlinger fra USA og andre, som ifølge russerne er "uvenlige og handler i strid med international lov".

Aktierne i Uniper SE og Fortum Oyj er midlertidigt blevet placeret hos Rosimushchestvo, som er det russiske agentur for driften af statslig ejendom, fremgår det af dekretet.

Den administrerende direktør i den russiske statsejede bank VTB Bank sagde mandag, at Rusland burde overveje at overtage og forvalte aktiverne i udenlandske virksomheder som eksempelvis Fortum Oyj og først returnere dem, når sanktionerne er ophævet.

Salg af aktiver fra investorer fra "uvenlige" lande kræver en godkendelse fra et regeringsudvalg og i nogle tilfælde præsidenten.

"Uvenlige" lande er det russiske styres betegnelse for de lande, der har indført sanktioner mod Rusland som følge af landets invasion af Ukraine i februar 2022.

Fortum Oyj havde på forhånd advaret sine aktionærer om, at der var en risiko for, at selskabets russiske aktiver kunne blive eksproprieret.

/ritzau/Reuters