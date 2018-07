Putin nægter pure indblanding i valg over for Trump

Der har ikke været nogen indblanding i det amerikanske valg fra russisk side, siger Vladimir Putin til Trump.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har overfor den amerikanske præsident, Donald Trump, nægtet indblanding i det amerikanske valg.

- Jeg måtte understrege ting, jeg har sagt flere gange, nemlig, at den russiske regering aldrig har blandet sig – og vil aldrig blande sig – i interne amerikanske affærer, herunder det amerikanske valg.

- Vi kan analysere det sammen, lød det fra Putin på et fælles pressemøde efter et topmøde mellem de to præsidenter.

Putin foreslår en fælles arbejdsgruppe om cybersikkerhed mellem de to lande.

/ritzau/