Putin og Bolsonaro nævner konflikt i bisætning efter møde

Brasiliens præsident har onsdag været i Rusland. Putin melder om "venskab og fælles forståelse" mellem de to.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, melder om "konstruktive" samtaler onsdag, hvor han har haft besøg af Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro.

Det er Bolsonaros første besøg i Moskva. Det har fundet sted, på et tidspunkt hvor spændingerne mellem Vesten og Rusland er høje.

USA, som traditionelt er Brasiliens allierede, havde forud for besøget bedt Bolsonaro om at opgive turen.

I Brasilien havde også Bolsonaros eget kabinet opfordret ham til at blive hjemme. Det fik ham dog ikke på andre tanker.

Bolsonaro mener, at besøget er berettiget på grund af et fokus på handel.

De to ledere er under mødet blevet enige om et større samarbejde inden for energi og handel. Det fremgår af en erklæring efter mødet.

Putin erklærer, at Brasilien er Ruslands "førende partner" i Sydamerika. Han tilføjer, at landene bundet sammen af "venskab og fælles forståelse".

Mødet har fundet sted, mens vestlige stormagter lufter stigende bekymring over Ruslands ageren nær Ukraines grænse. De frygter, at Rusland gør klar til at invadere landet.

Over 100.000 russiske soldater menes at være til stede ved Ukraines grænser.

Putin har over den seneste tid haft adskillige møder med ledere fra store vestlige lande om situationen, herunder møder i Moskva med henholdsvis Tysklands og Frankrigs præsident.

Han har også haft flere telefonmøder med USA's præsident, Joe Biden. Lederne har alle prøvet via diplomatisk arbejde at overtale Rusland til ikke at angribe Ukraine.

Men det emne har tilsyneladende ikke været øverst på dagsordenen under mødet mellem Putin og Bolsonaro.

Det fremgår dog af en erklæring efter mødet, at de to ledere "deler holdningen om, at konflikter bør løses på fredelig og diplomatiske vis".

Mødet mellem Putin og Bolsonaro blev arrangeret i november. Allerede her var spændingerne mellem Vesten og Rusland høje, da Ruslands militære optrapning nær Ukraine var i gang.

Men det afholdt ikke Bolsonaro fra at acceptere invitationen. Han kombinerer turen med at besøge en anden højrefløjsleder. Torsdag besøger han Ungarns leder, Viktor Orbán.

/ritzau/AFP