Putin og Kim havde to timer langt indholdsrigt møde

Første del af topmødet var planlagt til at vare 50 minutter, men det kom til at vare mere end dobbelt så længe

Den russiske præsident, Vladimir Putin, siger efter et to timer langt topmøde med Nordkoreas leder i Vladivostok, at han han førte "indholdsrige drøftelser" med Kim Jong-un.

Han tilføjer, at de udvekslede synspunkter om, hvordan situationen kan forbedres.

Den første del af topmødet, hvor de to ledere mødtes ansigt til ansigt, var planlagt til at vare 50 minutter, men det kom til at vare mere end dobbelt så lang tid.

Drøftelserne fandt sted bag lukkede døre i et lokale på Det Fjernøstlige Føderale Universitet.

De øvrige medlemmer af den nordkoreanske delegation deltog ikke i drøftelserne. Kun tolke ledsagede de to ledere.

En udvidet anden del af det bilaterale topmøde vil finde sted efter en pause.

Under den del af topmødet mellem Putin og Kim, hvor journalister deltog, udtrykte den russiske leder håb om, at Rusland vil kunne hjælpe Nordkorea med at få gang i økonomien og samtidig normalisere de diplomatiske forhold på Den Koreanske Halvø.

- Jeg har stor tiltro til, at dit besøg i Rusland i dag vil hjælpe os til bedre at forstå, hvordan vi kan løse situationen på Den Koreanske Halvø, sagde Putin til Kim Jong-un, da de to inviterede kameraerne ind i mødelokalet inden forhandlingernes start.

Vladivostok er base for Ruslands Stillehavsflåde og ligger cirka 130 kilometer fra grænsen til Nordkorea.

Forventningerne til et topmøde har været store i Nordkorea, siden Kreml i sidste uge meddelte, at de to ledere ville mødes i slutningen af april.

Jurij Usjakov, der er talsmand for Kreml, oplyste tidligere denne uge, at Nordkoreas atomprogram bliver hovedtemaet på torsdagens møde.

- Fokus vil være på en politisk og diplomatisk løsning på atomproblemet på Den Koreanske Halvø, sagde Usjakov.

Mens det er første gang, at Putin og Kim Jong-un sidder over for hinanden, så har Putin tre gange tidligere mødt Kims far og forgænger, Kim Jong-il, der døde i 2011.

Topmødet anses for at være en diplomatisk sejr for Kim Jong-un, som efter mødet med Putin synes at stå i en styrket position over for USA.

Præsident Donald Trumps administration kæmper med at forhandle atomnedrustninger med Nordkorea. Et topmøde i Vietnam mellem Trump og Kim endte tidligere i år uden resultater.

De to havde deres første møde sidste år i Singapore. Dengang talte Trump om et stort gennembrud. Men topmøderne førte ikke til konkrete aftaler, men en vag erklæring om, at målet er en atomvåbenfri koreansk halvø.

/ritzau/Reuters