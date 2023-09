Putin og Kim Jong-un skal have middag og samtale en til en

En officiel middag, et møde mellem de to delegationer og muligvis samtaler en til en mellem Putin og Kim Jong-un.

Det er nogle af punkterne på programmet under Nordkoreas leder Kim Jong-uns besøg i Rusland.

Det siger Dmitrij Peskov, talsmand for Ruslands præsident, Vladimir Putin, tirsdag ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Der spekuleres i, at mødet vil finde sted i Vladivostok, hvor Putin tirsdag taler til et økonomisk forum. Men det bekræfter Peskov ikke.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi fortæller det ikke endnu (hvor mødet finder sted, red.), siger Peskov ifølge Tass.

- Det bliver i Fjernøsten, fortsætter han med henvisning til landets østligste region.

Dermed er der fortsat uklarhed om, hvor mødet finder sted.

Kim Jong-uns pansrede tog skulle holde ved en station i byen Ussurijsk nord for Vladivostok tirsdag. Det er der flere meldinger om fra Rusland ifølge BBC og Al-Jazeera.

Ifølge nordkoreanske medier tog Kim Jong-un afsted fra Pyongyang søndag. Med om bord på toget skulle være topfolk fra militæret og våbenindustrien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rygter om, at et møde mellem lederne fra Nordkorea og Rusland var under opsejling, har svirret i over en uge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Allerede 4. september skrev avisen New York Times, at et møde mellem Kim og Putin var på vej, og at det formentlig skulle handle om våben.

De nærmere detaljer om mødet ønsker Peskov ikke at give.

- Frem for alt vil emner vedrørende bilaterale forbindelser, samarbejde, handel samt økonomi og kulturel udveksling blive diskuteret, siger han ifølge Tass og fortsætter:

- Selvfølgelig vil vores lande som naboer samarbejde på visse følsomme områder, som ikke offentligt skal afsløres eller meddeles.

/ritzau/