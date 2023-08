Putin og Kim Jong-un udveksler breve og lover partnerskab

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har tirsdag udvekslet breve, hvori de lover at styrke de to landes bånd.

Det nordkoreanske statsmedie KCNA skriver, at den nordkoreanske leder håber, at båndet udvikler sig til et "langvarigt strategisk partnerskab".

Brevene markerer 78-års-jubilæet for Koreas befrielse fra Japans kolonimagt, der varede fra 1910 til 1945. Dagen fejres også i Sydkorea.

I sit brev til Putin skriver Kim Jong-un, at de to landes venskab blev skabt under Anden Verdenskrig med sejren over Japan.

Nu "demonstrerer de fuldt ud dets uovervindelighed og magt i kampen for at knuse imperialisternes arbitrære praksis og overherredømme", skriver KCNA.

- Jeg er helt overbevist om, at venskabet og solidariteten vil udvikles yderligere til et langvarigt strategisk forhold, der passer til den nye æra, citeres Kim Jong-un for at skrive i brevet.

