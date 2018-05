Putin og Merkel lover at skåne Ukraine i deres gaseventyr

Nord Stream 2 er vigtigt for Rusland og Tyskland, understreger de to landes ledere, som vil passe på Ukraine.

Angela Merkel og Vladimir Putin bekræftede under et møde i Rusland fredag hinanden i, at den kontroversielle gasledning Nord Stream 2 skal realiseres.

En central bekymring i EU har været, at Ukraine kommer til at lide under tabte transitindtægter fra Rusland i leverancerne til Europa.

Det afviste både den tyske forbundskansler og den russiske præsident.

- Leverancerne (gennem Ukraine, red.) vil fortsætte, siger Putin, som tog imod Merkel med et stor buket hvide blomster i Sotji.

Det samme understregede kansleren. Tyskland har indtaget en mæglerrolle mellem Rusland og Ukraine i forhold til gasstriden.

Både økonomiminister Peter Altmaier og udenrigsminister Heiko Maas har for nylig været til møder med russerne og ukrainerne i henholdsvis Kijev og Moska.

Med Nord Stream 2 vil Rusland via Nordsøen levere gas direkte til Tyskland og derfra videre til Vesteuropa.

Projektet er helt grundlæggende i strid med EU's energipolitik, hvor det er et erklæret mål at begrænse EU-landenes afhængighed af russisk energi.

USA har også kritiseret gasledningen skarpt, og amerikanerne har truet med sanktioner mod Nord Stream 2.

Putin siger, at han forstår den amerikanske præsident Donald Trumps holdning.

- Han (Trump, red.) forsvarer sine virksomheders interesser, og han vil sælge sit produkt på det europæiske marked, siger Putin.

Den russiske præsident hævder, at russisk gas imidlertid er 30 procent billigere for europæerne, end tilsvarende leverancer fra USA ville være.

- Vi synes, at projektet er gavnligt for os, og vi vil kæmpe for det, siger Putin.

Før fredagens møde var det et år siden, at Merkel senest var i Rusland.

Forholdet mellem Rusland og Tyskland har været anstrengt blandt andet på grund af Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim og støtten til separatister i Østukraine.

Men de to ledere ser begge store økonomiske fordele i Nord Stream 2, og Kreml understreger, at landene har meget til fælles.

