Putin og Ukraines leder enes om våbenhvile og fangeudveksling

Putin og Ukraines præsident vil indføre våbenhvile i det østlige Ukraine inden årets udgang, skriver Reuters.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskij, er enige om at forpligtige sig til en omfattende våbenhvile i det østlige Ukraine inden årets udgang.

Det oplyser de to i en fælles meddelelse efter et topmøde i Paris mandag om fred i Ukraine.

Putin mødte i Paris for første gang Ukraines relativt nye præsident, Volodymyr Zelenskij, i et nyt forsøg på at løse konflikten i det østlige Ukraine.

Parterne blev på mandagens møde også enige om en "alle for alle"-fangeudveksling inden årets udgang.

- Parterne forpligtiger sig til en fuldstændig og omfattende implementering af en våbenhvile inden udgangen af 2019, står der i meddelelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ved topmødet mandag havde både Putin og Zelenskij først separate bilaterale møder med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

/ritzau/