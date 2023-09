Putin om forholdet til Kina: Det er historisk stærkt

Forholdet mellem Rusland og Kina har aldrig været bedre.

Det slår Ruslands præsident, Vladimir Putin, fast tirsdag ifølge det russiske nyhedsbureau Ria Novosti, skriver Reuters.

- Forholdet mellem Rusland og Kina har de seneste år nået et niveau, som ikke tidligere er set, siger Putin under et møde med Kinas vicepremierminister, Zhang Guoqing i Rusland.

- Sammen vil vi fortsætte dette arbejde, siger han.

Samtidig udnytter den russiske præsident mødet til at fortælle om sit nære forhold til Kinas præsident, Xi Jinping. De to har stærke bånd til hinanden, understreger han ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- Både forretningsmæssige og personlige, venlige bånd. Det hjælper utvivlsomt med at fremme bilaterale forbindelser og transnationale forbindelser, siger præsidenten.

Vladimir Putin og Zhang Guoqing mødes under konferencen Eastern Economic Forum, der afholdes i Vladivostok i Rusland.

Udmeldingen fra Putin kommer samme dag, som det er bekræftet, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er ankommet til Rusland.

Han og Putin skal holde møde inden for de kommende dage.

/ritzau/