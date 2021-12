Putin på årligt pressemøde: Russerne er for få

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at han håber, at internationale kriser kan løses fredeligt.

- En befolkning på 146 millioner på Ruslands store territorium er helt klart utilstrækkeligt.

Sådan lyder det fra præsident Vladimir Putin, som torsdag holder sin store årlige pressekonference i Moskva.

- Jeg har nævnt den faldende levealder og de stigende dødstal. Det lave befolkningstal er et af vores største problemer, siger han.

Levealderen er i dag 70,1 år. Det er et fald i forhold til sidste år - ifølge Putin på grund af corona.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det lave befolkningstal er også en del af baggrunden for, at øget arbejdsproduktivitet har stor betydning for den russiske regering, og Putin skitserede en række programmer vedrørende efteruddannelser og digitalisering.

Den russiske leder forudser en vækst i år på 4,5 procent.

Han siger, at den officielle arbejdsløshed ligger på 4,4 procent, hvilket han kalder "en god indikator for økonomien som helhed".

Putin pointerer samtidig, at han håber på, at Rusland kan gennemføre nok vaccinationer til, at der kan opnås flokimmunitet over for covid-19 i det nye år.

- Der er i dag en immunitet på 59,4 procent. Men det er ikke tilstrækkeligt. Vi skal op på omkring 80 procent. Forhåbentligt kan vi nå dertil næste år, siger den russiske leder.

Han udtrykker håber om, at internationale kriser kan løses fredeligt.

- Bolden er på Vestens banehalvdel, siger han om kriserne omkring Ukraine og Hviderusland.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger torsdag, at der indledes forhandlinger med USA i januar.

Rusland fremlagde i sidste uge flere krav til Nato og USA i forbindelse med navnlig Ukraine, hvor russerne har mobiliseret militær ved landets grænser.

Putins udspil indebærer et krav om, at Nato dropper et løfte til Ukraine og Georgien om, at de to lande en dag kan blive medlemmer af den vestlige forsvarsalliance.

USA har tilkendegivet, at det er parat til at forhandle med russerne, men det har også erklæret sig som modstander af de vidtrækkende russiske krav.

/ritzau/Reuters