Putin peger på Wagner-chefs mulige efterfølger

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har på et møde med medlemmer af Wagner-gruppen foreslået, at den tidligere oberst i den russiske hær Andrej Trosjev skal overtage ledelsen af lejehæren.

Det skriver CNN og Reuters, som begge henviser til en udtalelse, Putin har givet til den russiske avis Kommersant.

Andrej Trosjev var med til at grundlægge Wagner-gruppen. Han er tidligere oberst i den russiske hær og har været stabschef for Wagner-gruppens styrker i Syrien, hvor lejehæren har været involveret i borgerkrigen.

Spørgsmålet om, hvem der fremover skal lede Wagner-gruppen, er blevet rejst, efter at Wagner-gruppen i juni gjorde oprør mod Ruslands militær.

Lejehærens oprør - eller mytteri - blev ført an af Jevgenij Prigozjin, Wagner-gruppens øverste chef.

Efter at han opgav forehavendet og gav sine soldater ordre om at trække sig tilbage, blev Prigozjin sendt til Ruslands naboland Belarus.

Wagner-gruppen har kæmpet på Ruslands side i krigen i Ukraine. Men Prigoszjin har gentagne gange - før mytteriet - offentligt beklaget sig over den russiske militærledelse.

Ifølge Kommersant holdt præsident Putin et møde med medlemmer af Wagner-gruppen fem dage efter oprøret.

På mødet fremlagde han ifølge avisen en række muligheder for soldaternes videre tjeneste. En af mulighederne var angiveligt, at de kunne fortsætte med at arbejde under Andrej Trosjev, der har været deres daglige chef.

- De kunne alle have forsamlet sig ét sted og have fortsat deres tjeneste, og intet ville være forandret for dem.

- De ville have den samme person, som hele tiden reelt har været deres hærfører, som leder, har Putin sagt til Kommersant ifølge CNN.

Da Putin foreslog, at Wagner-soldaterne lod sig lede af Andrej Trosjev, nikkede mødedeltagerne, har den russiske præsident fortalt til avisen.

Under borgerkrigen i Syrien har Wagner-gruppen kæmpet på det syriske regimes side.

