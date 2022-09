Putin planlægger kontroversielt møde med bosnisk serber

En talsmand for Ruslands præsident, Vladimir Putin, bekræfter ifølge det officielle russiske medie Tass, at Kreml er i gang med at forberede et møde mellem Putin og lederen for de bosniske serbere, Milorad Dodik.

Et sådan møde ventes at blive opfattet som en provokation af EU og USA.

- Visse kontakter er ved at blive forberedt, og vi vil orientere om dem ved passende lejlighed. Det siger talsmanden, Dmitrij Peskov.

Inden har lederen af de bosniske serberes repræsentation i Rusland oplyst, at Dodik planlægger at møde Putin i Moskva 20. september.

Bosnien består af to administrative enheder med tre etniske grupper ifølge fredsaftalen fra Dayton i USA i 1995: Republika Srpska og føderationen af bosniakker (muslimer) og kroater.

Fredsaftalen kom i stand efter tre års borgerkrig i den tidligere jugoslaviske republik. Krigen kostede 100.000 mennesker livet. To millioner flygtede eller blev fordrevet fra deres hjem.

Vesten beskylder Dodik og hans bagland for at være i gang med at undergrave Dayton-aftalen. Et møde med Putin kan forværre Bosniens politiske krise.

Bosnien har et kollektivt præsidentskab, der repræsenterer de tre etniske grupper: Her repræsenterer Dodik serberne.

EU og USA har siden 1995 brugt meget store milliardbeløb på militært, politisk og økonomisk at holde sammen på den bosniske stat for ikke at få en gentagelse af den blodige krig.

I december sidste år besluttede lovgivere i Republika Srpska ved en afstemning at udskille de etniske serberes skattesystem, domstole og væbnede styrker fra det øvrige Bosnien. I samme måned besøgte Dodik præsident Putin i Moskva.

Det fik USA til at beskylde Dodik for forsøg på at undergrave fredsaftalen.

Et nyt møde mellem Putin og Dodik vil komme til at finde sted på et tidspunkt, hvor Ruslands offensiv i Ukraine ser ud til at være gået i stå. En krig hvor EU og USA støtter Ukraine med store mængder våben.

- Jeg har sympati for Rusland, der mener, at dets sikkerhed er ukrænkelig, sagde Dodik tidligere i år, da han af avisen Financial Times blev spurgt om krigen i Ukraine.

/ritzau/