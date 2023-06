Putin roser afrikanske lederes afbalancerede tilgang til Ukraine

Ruslands præsident, Vladimir Putin, roser den "afbalancerede" tilgang til krigen i Ukraine hos en afrikansk delegation, som lørdag er ankommet til et møde i den russiske by Sankt Petersborg.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi hilser den afbalancerede tilgang til Ukraine-krisen fra vores afrikanske venner velkommen, siger Putin.

- Vi er åbne over konstruktiv dialog med alle dem, der ønsker fred baseret på principper om retfærdighed og hensyntagen til parternes legitime interesser.

En gruppe bestående af Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, og flere andre afrikanske ledere er lørdag ankommet til et møde med Putin i Sankt Petersborg.

Ved ankomsten siger Ramaphosa ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han ønsker, at Ukraine og Rusland skal sætte sig ved forhandlingsbordet.

Han siger, at han ønsker en ende på krigen, og at krigen skaber ustabilitet og gør stor skade.

Delegationen mødtes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fredag i Kyiv.

Også til ham var der opfordringer om at deltage i fredsforhandlinger med Rusland og et tilbud om at hjælpe til med mæglingen.

Under mødet i Kyiv opfordrede Ramaphosa både Ukraine og Rusland til at deeskalere konflikten.

Afrikanske lande importerer store mængder korn og gødning fra Rusland og Ukraine. Krigen har ført til både handelsblokader og skyhøje priser.

Putin afviser i kommentarer til den afrikanske delegation, at det er Ruslands invasion af Ukraine, som har skabt de høje priser. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Putin skyder i stedet skylden på Vesten.

Sydafrika beskyldes for at have prorussiske holdninger, og landet er under mistanke om at sende våben til Rusland. Landene har også afholdt flådeøvelser sammen.

Der er fire præsidenter med i den afrikanske delegation: Cyril Ramaphosa fra Sydafrika, Macky Sall fra Senegal, Hakainde Hichilema fra Zambia og Azali Assoumani fra Comorerne. Sidstnævnte er også formand for Den Afrikanske Union.

