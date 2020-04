Putin: Rusland har endnu ikke set toppen af coronavirus

972 mennesker er registreret døde med coronavirus i Rusland, og der kommer mange nye smittede til.

Mens Rusland onsdag kunne rapportere om 5841 nye smittede med coronavirus, så fortæller præsident Vladimir Putin, at epidemien endnu ikke har nået toppen.

Samlet er 972 mennesker meldt døde i Rusland med coronavirus, hedder det onsdag. Inden for det seneste døgn er 108 personer døde med virussygdommen Covid-19.

Det oplyser det nationale center for coronakrisen.

Under et møde med regionale ledere, som blev vist på tv tirsdag, forlængede Putin de undtagelsesbestemmelser, som har været sat i kraft for at bekæmpe epidemien.

Men han lægger op til, at det russiske samfund gradvist skal åbne sig op fra midten af maj. Han har bedt sin regering om at fremlægge en plan, der skal gælde fra 11. maj.

Han hævdede, at antallet af smittede er ved at nå et stabilt stadie. Men han beder samtidig russerne om at være forberedt på, at de værste dage under coronakrisen stadig kan komme.

- Dette skal ikke få os til at slappe af. Situationen er fortsat meget svær, sagde han og føjede til:

- Eksperterne og videnskabsfolkene, som vi er i konstant kontakt med for at tilpasse vores planer og midler, siger, at toppen endnu ikke er nået.

Ruslands største søgemaskine, Yandex, har beregnet, at borgerne i Moskva er blevet mere sløsede med at overholde myndighedernes anbefalinger.

Putin advarer mod at lade sig lokke af foråret og feriedage til at slække på indsatsen.

/ritzau/Reuters