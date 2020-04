Putin: Rusland har krisen med coronavirus under kontrol

De er registreret 6060 nye smittetilfælde i Rusland i løbet af det seneste døgn, oplyse myndighederne.

Rusland har coronaviruskrisen helt under kontrol, siger præsident Vladimir Putin. Samtidig oplyser myndighederne, at der er registreret 6060 nye smittetilfælde i landet i det seneste døgn.

- Alting vil løse sig med Guds hjælp, siger den russiske leder.

Med de nye tal har Rusland i alt 42.853 bekræftede smittetilfælde, og antallet af smittede er steget markant over flere uge.

I et videobudskab til befolkningen i forbindelse med påske i den ortodokse kirke siger Putin, at de religiøse helligdage vil styrke russernes tro og håb, fordi Jesu Kristi genopstandelse var et magtfuldt symbol på genfødsel og en påmindelse om, at livet fortsætter.

Ifølge Johns Hopkins universitet er coronadødstallet i Rusland på 361.

Putin virkede afslappet i talen, som han holdt, mens han sad ved en pejs i sin residens uden for Moskva.

- Rusland har alle de ressourcer, som er nødvendige for at redde folks helbred og holde økonomien i gang, sagde han.

- Alle instanser i det politiske system arbejder organiseret, ansvarligt og rettidigt. Vi har situationen fuldstændigt under kontrol. Hele vort samfund er forenet over for denne trussel.

Kreml-talsmand Dmitrij Peskov siger til nyhedsbureauet RIA, at der var begrundet håb om, at antallet af nye smittetilfælde vil stabilisere sig i næste uge.

Tidligere har Rusland rapporteret om klart færre smittetilfælde end mange vesteuropæiske lande, efter at grænsen mod Kina blev lukket allerede i januar.

Ifølge myndighederne er 1,9 millioner mennesker blevet testet for coronavirus.

Hovedstaden Moskva er hårdest ramt, og der er blevet indført omfattende restriktioner.

