Putin: Rusland øger atomberedskabet

Rusland sætter styrker med adgang til atomvåben på højt beredskab.

Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tv-tale søndag eftermiddag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Konkret taler Putin om russiske "afskrækkelsesstyrker". Det inkluderer ifølge Reuters enheder med atomvåben.

- Jeg har beordret forsvarsministeren og den russiske forsvarschef til at sætte afskrækkelsesstyrkerne i den russiske hær i et særligt beredskab, siger Putin ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han forklarer, at det russiske tiltag skyldes "aggressive" meddelelser fra den vestlige forsvarsalliance Nato og økonomiske sanktioner mod Moskva.

De er blevet meddelt af vestlige lande på grund af Ruslands angreb i Ukraine.

- I kan se, at vestlige lande ikke kun er uvenlige over for vores land i forhold til den økonomiske sfære - her mener jeg illegitime sanktioner, siger Putin.

- Ledende embedsmænd i Nato-lande tillader også aggressive udmeldinger mod vores land.

Rusland gik torsdag ind i Ukraine fra flere sider. På dag fire i invasionen søndag står russiske tropper blandt andet tæt på storbyerne Kharkiv og Kiev.

/ritzau/Reuters