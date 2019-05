Putin: Rusland vil fortsat styrke militæret

Veteraner fra krigen sad med på tribunen hos Putin, da Rusland markerede årsdagen for sejren over nazisterne.

Kampvogne der rumler hen over Den Røde Plads, endeløse rækker af marcherende soldater samt gigantiske affyringsramper til atommissiler, der kan række på tværs af kontinenterne.

Det var nogle af indslagene i den årlige opvisning af militær magt, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, torsdag overværede i det centrale Moskva.

Landet markerer årsdagen for de sovjetiske styrkers sejr over nazisterne i det, der i Rusland er kendt som Den Store Fædrelandskrig.

Putin betragtede den store militærparade fra en tribune, som han delte med de aldrende veteraner fra krigen. Flere var dekoreret med adskillige rækker medaljer og havde favnen fuld af blomster, som andre tilskuere havde givet dem.

I en tale understreger Putin, at Rusland fortsat vil styrke sit militær, skriver nyhedsbureauet AP.

- Vi har gjort og vil gøre alt, hvad der er nødvendigt for at sikre et højt niveau af beredskab i vores væbnede styrker, siger Putin.

Han siger samtidig, at Rusland er åbent for et samarbejde med alle, der vil bekæmpe terror og ekstremisme.

- Vi opfordrer alle lande til at anerkende vores fælles ansvar for at skabe et sikkerhedssystem, der er effektivt og lige for alle.

Tidligere år har udenlandske statsledere været til stede i Moskva for at markere årsdagen, men ikke i år.

Ifølge Kreml er der ikke inviteret nogen gæster fra udlandet i år, men det vil der blive til næste år, hvor det er 75-året for afslutningen af Anden Verdenskrig.

Forholdet til Vesten er kølnet betragteligt, siden Rusland indlemmede Krim-halvøen for fem år siden. Og den russiske regering udfordrer stadig USA med sin støtte til præsident Bashar al-Assad i Syrien og Nicolás Maduro i Venezuela.

/ritzau/Reuters