Putin: - Rusland vil ikke lade sig true

"Rusland vil ikke lade sig true", siger præsident Vladimir Putin torsdag på "Sejrsdagen" 9. maj, hvor russerne fejrer sejren over det nazistiske Tyskland den 9. maj 1945.

I en tale på Den Røde Plads til et stort antal opmarcherede soldater sagde den russiske leder, at Rusland vil gøre alt for at undgå konflikt mellem globale magter.

- Men vi vil samtidig ikke tillade, at nogen truer os. Vores strategiske styrke er, at vi altid er rede til kamp, hed det i en kort tale fra præsidenten, mens en let snebyge gik hen over den store plads i det centrale Moskva.

Da der var blevet holdt et minuts stilhed, råbte Putin "for Rusland, for sejr, hurra", hvilket blev mødt med jubelråb fra de tusindvis af soldater foran ham.

Putin advarede om, at Ruslands atomvåben "altid" er i alarmberedskab.

- Rusland gennemgår nu en vanskelig, afgørende periode. Moderlandets skæbne - dets fremtid afhænger af hver enkelt af os, sagde han på den vigtigste offentlige helligdag i Rusland.

Sejren over Nazityskland under Anden Verdenskrig markeres over flere dage af russerne, men det er officielt den 9. maj, som er blevet fastsat som "Sejrsdagen".

Sovjetunionen mistede 27 millioner mennesker i Anden Verdenskrig - heriblandt mange millioner i Ukraine.

Putin har igen og igen erklæret, at krigen mod Ukraine er en eksistentiel kamp mod "nazisme".

Sidste år undlod russerne at ratificere en aftale om atomnedrustning, og det trak sig fra en vigtig aftale med USA om reduktion af atomvåben.

Ved Sejrsdags-paraden bliver der fremvist mange avancerede missiler og luftforsvarssystemer.

Den 71-årige Putin blev tirsdag officielt genindsat som Ruslands præsident i yderligere seks år.

Hans indsættelsesceremoni, der blev afholdt i Kreml, blev boykottet af USA og flere lande i Europa på grund af Ruslands krig i Ukraine.

Putin gik på sin karakteristiske facon med højre arm ned langs siden og en svingende venstre arm på en lang rød løber til podiet, hvor han blev taget i ed med højre hånd på den russiske forfatning.

Efter hans edsaflæggelse sang de mange fremmødte med på den russiske nationalsang, men Putins læber bevægede sig ikke.

Det var femte gang, at Putin blev taget i ed som præsident.

Han blev senest genvalgt i marts i år med omkring 87 procent af de afgivne stemmer.

Putin sagde i en bemærkning torsdag, at der ikke er noget usædvanligt ved planlagte øvelser, som omfatter taktiske atomvåben. Dette var en kommentar til en opsigtsvækkende udmelding fra Kreml tirsdag.

