Putin: Rusland vil nå sine mål - gennem forhandling eller krig

Rusland har til hensigt at opnå sine mål i Ukraine - hvad enten det sker "gennem forhandlinger eller krig".

Det har den russiske præsident, Vladimir Putin, søndag meddelt sin franske kollega, Emmanuel Macron, i løbet af en knap to timer lang telefonsamtale. Det oplyser en kilde i det franske Elysée-palæ.

Samtalen gav Macron indtryk af en russisk præsident, der er "meget fast besluttet på at nå sine mål", tilføjer kilden. Det omfatter blandt andet det, Putin betegner som en "afnazificering" og "neutralisering" af Ukraine.

Den russiske præsident kræver også, at Krim-halvøen anerkendes som en del af Rusland.

Rusland annekterede Krim i 2014. Det medførte international fordømmelse og betød, at en række vestlige lande indførte sanktioner mod Putins styre.

Putin vil også have anerkendt de to udbryderregioner Luhansk og Donetsk som uafhængige.

Disse krav er helt uacceptable for ukrainerne, siger den unavngivne embedsmand i det franske præsidentkontor.

I løbet af søndagens samtale, der varede en time og tre kvarter, bad Macron også Putin om at undgå at bringe civile i fare. Det afviser Putin, at de russiske soldater gør.

Den franske præsident svarede, at "den hær, der angriber, er den russiske hær", og sagde, at han "ikke har grund til at tro, at den ukrainske hær bringer civile i fare", siger kilden.

I forvejen har Macron over for Putin udtrykt dyb bekymring over, at Europas største atomkraftværk i byen Zaporizjzja i Ukraine er blevet angrebet og indtaget af russiske styrker.

- Præsident Putin har sagt, at det ikke var hans hensigt at angribe atomkraftværker i Ukraine, oplyser kilden i det franske præsidentkontor.

Putin tilføjede, at han forpligter sig til at leve op til de internationale standarder for beskyttelse af atomkraftværk.

Samtalen var den fjerde samtale mellem Putin og Macron, siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar.

Efter en samtale torsdag meddelte Elysée-palæet, at Macron følte, at "det værste ligger forude", og at Putin har til hensigt at erobre "hele" Ukraine.

