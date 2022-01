Putin: Russisk-ledet styrke har hindret kup i Kasakhstan

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at "international terrorisme" forsøger at styre udviklingen i Kasakhstan.

Ifølge ham har indsættelse af soldater fra en russisk-ledet blok forhindret væbnede grupper i landet i at undergrave landets styre.

Den russiske leder siger, at udstationerede soldater under Moskvas ledelse vil forblive i Kasakhstan for at nedkæmpe uroen i landet. De vil kun blive der "i en begrænset periode".

Udtalelserne fra Putin kom, mens delegationer fra USA og Rusland indledte forhandlinger i Genève om Ukraine.

USA har advaret Rusland mod at krænke rettigheder i Kasakhstan.

I sidste uge sagde talsmænd for det amerikanske udenrigsministerium, at "USA - og ærligt talt hele verden - følger med i, hvorvidt der sker krænkelser af menneskerettighederne i Kasakhstan".

Advarslerne fra USA knytter sig til de mange spændinger, der har været omkring andre tidligere sovjetrepublikker som Ukraine og Hviderusland.

Den russiske forhandlingsleder i Genève er viceudenrigsminister Sergej Rjabkov. Den amerikanske delegation ledes af viceudenrigsminister Wendy Sherman.

USA og dets allierede i Europa frygter, at Rusland planlægger at invadere Ukraine. Forhandlingerne i Genève ventes at blive komplicerede og langvarige.

- Vi vil være i stand til at lægge ting på bordet. Russerne vil gøre det samme. Så må vi se, om der er et grundlag for at gå videre.

- Vi vil ikke se fremskridt, så længe Rusland holder en pistol mod Ukraines hoved, sagde den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, forud for det første møde i Genève.

USA anser det for utåleligt, at Rusland nu i flere måneder har opstillet omkring 100.000 soldater ved sin grænse til Ukraine og samtidig har raslet med sablen over for både Ukraine og Nato.

Den russiske viceudenrigsminister pointerede også på forhånd, at forhandlingerne vil tage tid.

- Vi er skuffede over signalerne fra Washington og Bruxelles den seneste uge, siger Rjabkov.

Han henviser til, at Rusland har givet USA en lang række forslag op til forhandlingerne.

Præsident Joe Bidens regering har allerede ladet forstå, at en række af disse krav er uspiselige for USA. Herunder Moskvas krav om, at det provestlige Ukraine aldrig må blive en del af Nato.

Rjabkov gentog søndag kravet om, at Nato ikke gør flere lande på Ruslands dørtrin til medlemmer af alliancen. Moska vil have "garantier", sagde han.

