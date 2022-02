Putin samler russisk sikkerhedsråd til ekstraordinært møde

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil mandag stå i spidsen for et ekstraordinært møde i det russiske sikkerhedsråd.

Det oplyser Dmitrij Peskov, der er talsmand for Ruslands præsidentkontor.

Det sker som følge af stigende spændinger med Ukraine og Vesten.

Peskov beskriver situationen som værende "ekstremt anspændt".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi ser ikke nogen tegn på, at spændingerne aftager lige foreløbigt, siger Peskov mandag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det lyder desuden, at der endnu ikke er nogen konkrete planer om et møde mellem Putin og USA's præsident, Joe Biden.

Natten til mandag oplyste det franske præsidentkontor, at der var indgået en principiel aftale om et møde mellem de to ledere.

Et reelt møde er dog ikke lige på trapperne, siger Peskov mandag.

- Det er for tidligt at tale om konkrete planer for at planlægge et topmøde.

- Der er en fælles forståelse for, at dialogen skal fortsætte på udenrigsministerniveau, siger talsmanden ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/