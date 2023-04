Putin skærper straffene for forræderi og terror

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har fredag underskrevet en ny lov, der vil give strengere straffe til enhver, der bliver dømt for højforræderi, sabotage og terrorisme.

Det fremgår af lovteksten, der blev offentliggjort fredag.

Højforræderi kan nu straffes med fængsel på livstid. Hidtil har maksimumsstraffen lydt på 20 års fængsel.

Tidligere på måneden blev en fremtrædende kritiker af Putin, Vladimir Kara-Murza, idømt 25 års fængsel for højforræderi og andre lovovertrædelser.

Kara-Murza betegner dommen som rent politisk.

Ud over, at højforræderi nu kan straffes med fængsel på livstid, er maksimumsstraffen for flere andre forbrydelser også blevet sat op.

Det gælder blandt sabotagehandlinger, som fremover kan give 20 års fængsel. I dag er den strengeste straf for sabotage 15 år.

Siden Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år, har der været flere tilfælde af sabotage mod russiske jernbaner, som modstandere af krigen har stået bag for at forhindre transport af våben.

Og da Rusland bad hundredtusinder af russiske mænd om at melde sig til hæren, blev der i flere tilfælde stukket ild til rekrutteringskontorer eller andre militære kontorer.

Maksimumsstraffen for det, Rusland betegner som international terrorisme, stiger fra 12 år til livstid. Det fremgår ikke af lovteksten, hvordan "international terrorisme" defineres.

Terrorhandlinger, der har til formål at destabilisere Rusland, kan fremover give op til 20 års fængsel mod 15 år i dag.

Putin har underskrevet den nye lov på et tidspunkt, hvor menneskeretsgrupper og iagttagere advarer om, at han i stigende grad forsøger at lukke munden på sine modstandere.

Næsten alle fremtrædende kritikere af den russiske præsident er enten flygtet fra Rusland eller fængslet for anklager, de betegner som politisk motiverede.

Flere organisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, er blevet lukket eller stemplet som "udenlandske agenter".

Senest beordrede en russisk domstol torsdag lukningen af et fremtrædende menneskeretscenter, Sova. Centret holder øje med nationalisme og racisme i Rusland og har blandt andet kritiseret Ruslands love mod "ekstremisme".

/ritzau/Reuters