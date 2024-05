Putin skal forsøge at vende EU-venlig stemning i Usbekistan

Ruslands præsident, Vladimir Putin, fortsætter søndag sin internationale rundrejse efter sit genvalg i marts.

Præsidenten skal besøge det centralasiatiske land Usbekistan, hvilket bliver Putins tredje udlandsdestination, efter at han endnu en gang blev taget i ed 7. maj.

Putin skal mødes med Usbekistans præsident, Sjavkat Mirzijajev, både søndag og mandag.

Sammen skal de ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass diskutere muligheden for at udvide det bilaterale samarbejde samt diverse regionale udfordringer.

Besøget kommer, efter at Putin tidligere på ugen besøgte nabolandet Belarus, der er en af Ruslands nære forbundsfæller.

Her mødtes han med Aleksandr Lukasjenko, der er blevet omtalt som "Europas sidste diktator".

Belarus har spillet en vigtig rolle i Ruslands invasion af Ukraine, som blev indledt i februar 2022.

Putin besøgte tidligere på måneden også Kina, hvor han mødtes med præsident Xi Jinping.

Usbekistan, en tidligere sovjetstat, har i lang tid været under Ruslands ideologiske indflydelse.

Forholdet de to lande imellem er dog begyndt at ændre sig i de senere år, hvor den usbekiske nationalfølelse ifølge flere eksperter er blevet forstærket.

Desuden er der visse steder i Usbekistan siden starten på Ruslands invasion af Ukraine opstået kritik af Putins regime.

Eksempelvis er et festival med nationalistiske russiske sangere ifølge mediet The Diplomat blevet aflyst.

The Diplomat skriver også, at der flere steder i samfundet er opbakning til Ukraines uafhængighed.

Tendensen har givet EU mulighed for at øge indflydelsen i Usbekistan, hvor unionen i 2011 åbnede et kontor i hovedstaden Tasjkent.

Det kan blandt andet tilsyneladende ses ved, at centralbanken i Usbekistan i september 2022 stoppede med at bruge et russiskudviklet digitalt betalingssystem. Årsagen til det afbrudte samarbejde blev ikke officielt meldt ud, men ifølge flere var det tydeligt, at det skete på baggrund af vestlige sanktioner mod Rusland.

Repræsentanter fra EU roste efterfølgende tiltaget fra Usbekistan og fastslog ønsket om at øge samarbejdet med landet.

Rusland er dog fortsat Usbekistans største handelspartner. Mange i landet taler desuden russisk.

Putin blev i marts genvalgt som præsident med 87 procent af stemmerne og sikrede sig dermed seks år mere som præsident.

Uafhængige observatører fra ngo'en Golos har beskrevet valget som det mest korrupte i Ruslands historie.

Det var den nu 71-årige Putins femte genvalg. Siden 1999 har han enten været premierminister eller præsident i verdens arealmæssigt største land.

/ritzau/